Жителям Подмосковья напомнили о подвиге Минина и Пожарского

В Химках в лицее № 12 7 марта провели патриотическое мероприятие, приуроченное к годовщине открытия в Москве бронзового памятника старосте Кузьме Минину и князю Пожарскому. Жителям рассказали историю создания памятника, который посвятили 200-летию победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с жителями слушателями лекции стали общественница Алина Шалимова и депутат Юлия Ишкова.

«События Смутного времени начала XVII века стали серьезным испытанием для русской государственности, поскольку речь шла о том, выживем мы как народ или будем преданы унижению и ограблению. Монумент Минину и Пожарскому стал настоящим символом защиты Отечества и единства народа разных поколений в борьбе против захватчиков», — подчеркнула Юлия Ишкова.

Мероприятие провели в рамках широкомасштабной общественной программы, которую реализуют в Химках с начала июля прошлого года. Ее главные лозунги — «Сохраняя прошлое — защищаем будущее» и «Успех в единстве поколений».

«Сегодня, как и тогда, мы стоим перед вызовами, но наша сила — в единстве и патриотизме. Именно поэтому сейчас особенно важно говорить о знаковых исторических событиях и прививать подрастающему поколению любовь к Отчизне», — подчеркнула Алина Шалимова.

Заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев напомнил, что всего с начала июля прошлого года для горожан уже провели свыше 800 историко-патриотических мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.