Жителям Подмосковья напомнили о плановом включении сирен тревоги

Жителям Московской области напомнили, что 5 марта по всей стране проходит проверка системы оповещения, будут включены сирены. В регионе она состоится с 10:30 до 12:00, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На телевидении и радио для граждан будет передано сообщение: «Проверка готовности системы оповещения населения. Сохраняйте спокойствие».

Звучащая тревога — это плановая проверка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.