Жителям Подмосковья напомнили, как оформить справку в детский лагерь онлайн

Перед отправкой ребенка в детский лагерь родители обязаны подготовить пакет необходимых документов, среди которых — медицинские справки. Как оформить их с помощью приложения «Добродел», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Для этого необходимо открыть приложение и авторизоваться с помощью ЕСИА. Далее нужно перейти в раздел «Услуги» — «Медкарта» — «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ».

Далее надо выбрать нужный документ: справка для получения путевки в санаторий, справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в детский лагерь, прививочный сертификат, санаторно-курортная карта для детей, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, выписка из истории болезни.

Электронная медицинская справка для детского лагеря поступит в личный кабинет. Ее нужно распечатать и предъявить в лагере.

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, округе Пушкинский и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.