Жителям Подмосковья напомнили, как оформить лицензию на фармдеятельность

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной продажей лекарств, могут получить лицензию на фармацевтическую деятельность на портале госуслуг Подмосковья. С начала 2025 года электронной услугой воспользовались более 280 раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Услуга «Лицензирование фармацевтической деятельности» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

Также услуга позволяет подать заявление на прекращение срока действия лицензии или внести изменения в реестр лицензий. Кроме того, в рамках госуслуги индивидуальные предприниматели, физические, а также юридические лица могут подать заявку на получение сведений о конкретном лицензиате из реестра.

Результат услуги поступит в личный кабинет на портале в виде выписки из реестра лицензий или уведомления об отказе. Сведения из реестра лицензий предоставляются бесплатно. Стоимость других услуг можно уточнить на региональном портале.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.