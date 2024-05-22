Жителям Подмосковья напомнили, как оформить льготную путевку в лагерь онлайн

Получить льготную путевку в лагерь Подмосковья можно онлайн на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Бесплатная путевка предоставляется один раз в год детям льготной категории от 7 до 15 лет включительно.

Путевка в лагеря положена детям из малообеспеченных или многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, сиротам, с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Услуга «Отдых детей в каникулярное время» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха». Чтобы получить путевку, необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить обязательные документы.

Также организовать отдых детей во время предстоящих каникул можно с помощью мобильного приложения «Добродел».

С начала года более 15 тыс. заявок на путевки в детские лагеря оформили подмосковные льготники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, округе Пушкинский и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.