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Жителям Подмосковья напомнили, что в водоемах региона обитают редкие виды рыб

Осень в Подмосковье — идеальное время для рыбалки. Жителям Подмосковья напомнили, что в водоемах региона представлены виды рыб, находящиеся в Красной книге, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Среди подмосковных водохранилищ, богатых хищником, рыбаки выделяют Истринское, Можайское, Озернинское и Рузское.

Рыбакам необходимо изучить и запомнить следующих представителей подводной фауны: обыкновенный подкаменщик, европейский хариус, сом, жерех, чехонь, волжский подуст, белоглазка, синец, стерлядь, европейская ручная минога.

За ловлю краснокнижных рыб можно понести как административное, так и уголовное наказание.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.