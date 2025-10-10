Жителям Подмосковья доступны обучающие материалы по цифровой гигиене

В рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони Сам» жителям Подмосковья доступны обучающие онлайн-семинары по цифровой гигиене. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Основной целью проекта является информирование граждан о существующих способах мошенничества в разных областях жизни и предоставление эффективных методов защиты от них.

Ближайший вебинар «Правовые аспекты мошенничества: что делать, если вы стали жертвой?» состоится 14 октября в 11:00. Эксперт объяснит важные правовые моменты защиты жертв мошенничества и подробно расскажет, что делать пострадавшему. Особое внимание уделят сбору доказательств, подготовке документов и работе с правоохранительными органами. Будут показаны типичные схемы обмана и даны советы, как их избежать. Участники услышат реальные примеры из практики адвоката и получат эффективные рекомендации по защите от мошенников.

Кроме того, жители региона могут ознакомиться с записью прошедших вебинаров: «Мошенничество c использованием дипфейк-технологий. Как не стать жертвой обмана», «Инвестиционное мошенничество: ложные обещания и финансовые пирамиды», «Как защитить персональные данные от мошенников? Злоупотребление личными данными: как защитить свою информацию?», «Сервисы и приложения на страже вашей безопасности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.