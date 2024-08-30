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Жителям Подмосковья до 9 сентября запретили заезжать на территорию 13 лесничеств

До 9 сентября в 13 лесничествах Подмосковья введены ограничения на посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах Московской области IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах с 31 августа по 9 сентября вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории земель лесного фонда Шатурского, Егорьевского, Орехово-Зуевского, Виноградовского, Ступинского, Луховицкого, Подольского, лесничества «Русский лес», Наро-Фоминского, Звенигородского, Истринского, Клинского и Дмитровского филиалов ГКУ МО «Мособллес», все участковые лесничества, все кварталы, все выделы.

На это время ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены: разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами.

На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС.

Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Кроме того, граждане обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесных пожаров сообщать о них на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»;

принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов.

Контактные данные специализированной диспетчерской службы лесного хозяйства Московской области для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничений: тел. 8 (800-10) 0-94-00, 8(915)245-89-66, электронная почта: clh.rds@mail.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.