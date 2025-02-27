Жителям Подмосковья дали советы по безопасности персональных данных

Мошенники могут использовать копию вашего паспорта для кражи персональных данных и денег. О том, как преступники используют паспортные данные и как от них защититься, рассказали в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

С помощью паспортных данных злоумышленники могут оформить микрозаймы на имя жертвы, зарегистрировать фиктивные фирмы для денежных или налоговых махинаций, создать поддельные документы на основе украденных данных для дальнейшего использования их в преступных схемах, включая продажу недвижимости. Кроме того, мошенники могут оформить новую СИМ-карту на имя жертвы для получения доступа к банковским уведомлениям и оформления кредита через онлайн-банк, а также создать поддельные профили для выманивания денег и продажи несуществующих товаров.

Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться простых правил:

никогда не передавайте копию паспорта и личные данные третьим лицам,

указывайте цель использования и дату на каждой копии паспорта,

настройте двухфакторную аутентификацию и создавайте длинные и сложные пароли,

при потере паспорта немедленно обратитесь в полицию,

установите запрет на удаленный перевыпуск СИМ-карты и осуществление действий по доверенности,

по возможности, используйте отдельный номер телефона для банковских операций.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.