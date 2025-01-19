Жителям Мытищ рекомендуют учитывать опасности зимних прогулок по лесу

В Подмосковье, более 40% которого покрыто лесами, прогулки по живописной местности привлекают многих. Несмотря на то, что зимой на «тихую охоту» грибники не ходят, желающих провести время на свежем воздухе достаточно. А вот как и гармонией с природой насладиться, и в беду не попасть, мытищинцам рассказали специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Собираясь в лес, одевайтесь по погоде, учитывайте характер движения. Не нужно отправляться в одиночку и на голодный желудок. А вот алкоголь на морозе может привести к печальным последствиям, так как создает ложное чувство, что телу тепло, хотя на самом деле это не так. Однозначно нельзя детей одних отпускать в лес. Если во время прогулки все-таки заблудились, не паникуйте – идите небольшими шагами, чтобы избежать хождения по кругу. Больше шансов найти людей возле водоемов, так как возле них строят жилье. Заметили, что лес густеет, лучше не идти в чащу, так как это лишь больше запутает. Начало темнеть – разведите костер и постарайтесь соорудить укрытие из подручных материалов. И обязательно позвоните по номеру 112 – кстати, мобильный телефон с заряженным аккумулятором всегда должен быть с собой во время подобных походов.

Вопрос на самом деле очень актуальный – по данным пресс-службы регионального Комлесхоза, за прошлый год в подмосковных лесах заблудились 629 человек. Всем им помогли – нашли и благополучно доставили домой. Система работает следующим образом: на номер 112 в круглосуточном режиме поступают обращения, в том числе с просьбой о помощи от тех, кто потерялся в лесу. Далее информацию передают в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства и участковым лесничим, которые вместе с поисково-спасательными отрядами «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас» выдвигаются на помощь. В «группе риска» традиционно пожилые люди, дети и подростки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.