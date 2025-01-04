Жителям Мытищ рассказали о вступивших в силу нововведениях в законодательстве

Жителей городского округа Мытищи проинформировали о нововведениях в законах, которые вступили в силу с нового года. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 1 января 2025 года размер государственной пошлины за регистрацию перехода прав собственности увеличится. Теперь ее размер будет зависеть от кадастровой стоимости объекта, а не от указанной в договоре стоимости, как это было ранее.

Если кадастровая стоимость недвижимости не превышает 20 млн рублей или не установлена, то размер госпошлины составит 4 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость выше 20 млн рублей, то размер госпошлины составит 0,02% кадастровой стоимости на дату обращения в Росреестр, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей.

Также вырастет госпошлина при одновременной постановке на кадастровый учет и регистрацию права. Сейчас для физлиц она равна 2 тыс. рублей, а вырастет до 6 тыс. рублей при кадастровой стоимости не более 20 млн рублей. Если недвижимость дороже, то госпошлина составит 2 тыс. рублей + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.