Жителям Мытищ рассказали о вступающих в силу изменениях в законодательстве

С 1 января 2025 года подмосковные семьи будут получать выплату в размере 300 000 рублей за рождение третьего и последующего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Семья должна соответствовать нескольким требованиям: оба супруга моложе 35 лет; брак должен быть зарегистрирован; семья проживает на территории Подмосковья.

Выплату может получить и единственный родитель. Планируется, что в следующем году выплату смогут получить более 7 тысяч семей.

«В Подмосковье для многодетных семей уже выстроен комплекс всесторонних мер поддержки. В Год семьи президент призвал как можно больше внимания уделять поддержке родителей и детей, а многодетность, по его заявлению, должна стать нормой. Поэтому считаем, что введение такой меры станет дополнительным подспорьем для наших многодетных семей „, — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.