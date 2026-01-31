Жителям Мытищ рассказали о новом социальном раунде Госавтоинспекции

Кроме того, в рамках подготовки к раунду запустили социальный опрос, позволяющий проверить, как хорошо водители знают правила перевозки детей и как они относятся к использованию детских кресел.

Чтобы принять в нем участие, нужно перейти по QR-коду на информационных брошюрах или по прямой ссылке: https://anketolog.ru/rs/996354/8V4noLMb.

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, существует множество законодательных требований, организационных мер и технических норм для обеспечения безопасности во время перевозки детей.

«Конечно, главная ответственность на родителях, которые должны соблюдать все правила, чтобы сохранить своим детям здоровье и жизнь», — отметила Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.