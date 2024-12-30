Жителям Мытищ рассказали, что изменится с 2025 года

Жителям городского округа Мытищи напомнили, какие изменения произойдут с начала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Маткапитал проиндексируют, заработает единый стандарт защиты ипотечных заемщиков, оформить земельный участок можно будет онлайн, госпошлина за регистрацию права собственности вырастет, а дарственную, возможно, придется заверять у нотариуса — узнайте о нововведениях, которые ждут россиян в 2025 году.

В 2025 году размер маткапитала на первого ребенка увеличат до 676 398,58 рубля, а на второго и последующих — до 893 835,55 рубля. Индексация составит 7,3%. Обычно это происходит с 1 февраля. До этого момента суммы выплат будут составлять 630 тыс. рублей при рождении первого ребенка и 833 тыс. рублей — при рождении второго. Индексируется и остаток маткапитала: если вы уже потратили часть, остаток также увеличится на 7,3%. Дачную амнистию продлят и расширят.

Закон о дачной амнистии распространится на расположенные на участке хозпостройки, включая бани, теплицы, хозблоки, летние кухни и другие объекты.

Ранее это была сложная процедура с привлечением кадастровых инженеров. Оформить хозпостройки по упрощенной схеме можно, если участок находится в собственности, а право оформлено до 1 января 2013 года. Если право зарегистрировано позже, потребуется составленная и заверенная декларация.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.