Жителям Ленинского округа рассказали, чем заняться в парках

По-весеннему теплая погода установилась в Подмосковье, и парки Ленинского городского округа ждут посетителей для приятных прогулок и интересного досуга. На неделю до 30 марта здесь подготовлены игровые, культурные и спортивные мероприятия на свежем воздухе. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

26 марта пройдут детские игровые и развивающие мероприятия в лесопарках «Высота» и «Апаринки», где в 11:00 и в 12:10 соответственно стартуют программы «Играем в парке» и «Кудесница-весна». В Тимоховском парке в четверг, 27 марта, также пройдут развлекательно-спортивные занятия для детей и эко-уроки. Программа будет длиться с 11:30 до 13:40.

Кроме того, в дирекции городских парков Видного рассказали о программе в Центральном парке. Она запланирована на пятницу, 28 марта. Здесь пройдут такие мероприятия, как «Весенняя дискотека», «Играем в парке», «Солнечный зайчик», «Зажигайка» и другие развлечения для детей разных возрастов.

В воскресенье, 30 марта, такая же программа ждет посетителей Расторгуевского парка.

В выходные дети смогут поиграть в интересные игры, потанцевать под веселую музыку, сделать поделки своими руками и провести время с аниматором. Приглашаем всех жителей и гостей города присоединиться к нашим мероприятиям в парках Видного.

Более подробное расписные можно найти на страницах городских парков в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.