Жителям Краснознаменска рассказали о защите от новых схем мошенничества

Помощник прокурора Ксения Мешканина провела для работников предприятий Краснознаменска обучающее занятие о современных мошеннических схемах. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Количество преступлений, совершаемых с применением информационно-телекоммуникационных технологий, продолжает расти. Злоумышленники искусно используют методы психологического воздействия для манипуляции жертвами.

Наиболее распространенные схемы обмана:

Обман через фальшивых курьеров от цветочных магазинов, которые под видом кода подтверждения заказа выманивают пароли от банковских приложений и портала Госуслуг.

Телефонные звонки от лиц, представляющихся лжеполицейскими или «сотрудниками службы безопасности банка».

В качестве примера был приведен случай, когда одна жительница в этом году дважды ездила в Москву, чтобы передать дропперам 17,5 миллионов рублей наличными. И лишь после этого она решилась сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

Ксения Мешканина подчеркнула, что ни настоящий сотрудник банка, ни полицейский никогда не будут запрашивать по телефону коды из СМС или реквизиты банковской карты. При возникновении малейших подозрений необходимо немедленно звонить в банк для блокировки карты и в полицию.

Важно помнить: именно ваша внимательность является главной защитой от действий мошенников.