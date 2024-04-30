Жителям Краснознаменска объяснили изменения, введенные для оформления пропуска

С 25 апреля нельзя выписывать разовые пропуска на территорию ЗАТО без предъявления паспорта с регистрацией в населенном пункте. Об этом горожан предупредили заранее.

Особенность функционирования ЗАТО определена нормативно-правовыми актами России. Ответственность за пропускной режим лежит на руководителе военного объекта, который определяет для него порядок организации безопасности и режима. Глава и администрация не могут сами принимать решения по указанным вопросам безопасности и режима.

Изменения в пропускном режиме в Краснознаменске введены, чтобы привести все документы по данному вопросу в соответствие с требованиями постановления правительства страны.

Пирогов добавил, что продолжит 30 апреля принимать жителей по личным вопросам, чтобы ни одно обращение горожан не осталось без внимания.

«К 13 часам (29 апреля — ред.) уже мною принято 28 человек и более 40 письменных обращений. Люди еще подходят, побеседую с каждым, так как, есть нюансы в отдельных случаях», — сказал глава ЗАТО.

По его словам, в Краснознаменске создана рабочая группа, люди пишут заявления, которые рассматриваются в индивидуальном порядке. По каждому принято предварительное решение, чтобы на праздники жители не остались без допуска на территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что закрытые административно-территориальные образования вносят большой вклад в военный потенциал страны, космонавтику и оборону, и важны сейчас — во время спецоперации.

«Закрытая территория — это всегда пропускная система, особый статус и особое внимание», — уточнил глава региона.