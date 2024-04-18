Жителям Королева предлагают принять участие в субботнике

20 апреля в 10:00 в Королеве пройдет субботник, сообщается на сайте администрации городского округа.

Принять участие в нем может любой желающий. Весь необходимый для уборки инвентарь будет выдан на месте.

Основной площадкой уборки станет территория Верхнего и Нижнего Комитетского леса. Порядок будут наводить коммунальные службы, сотрудники городских организаций и жители.

Место сбора и выдачи инвентаря: Верхний Комитетский лес, площадка «Белкин дом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.