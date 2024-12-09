Жителям Каширы помогли врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии

В поликлинике Каширской больницы прошел выездной прием узкопрофильных специалистов Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, сообщили в пресс-службе округа.

Врач-кардиохирург провел осмотр 40 пациентов, сосудистый хирург проконсультировал еще 17. Для уточнения состояния сосудов 17 человек прошли ультразвуковое дуплексное ангиосканирование, а 11 пациентов направили на коронароангиографию для дальнейшей диагностики.

На прием были приглашены пациенты с наиболее сложными случаями сердечно-сосудистых заболеваний.

«Выездные осмотры дают нашим пациентам возможность получить консультацию лучших специалистов, не покидая города. Это особенно важно для тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно посетить специализированные медицинские центры», — отметила кардиолог Каширской больницы Елена Прошина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.