Жителям из Звездного городка помогут оформить земельные участки

С членами СНТ «Виток-1», расположенного на территории ЗАТО Звездный городок, заключили договоры аренды на земельные участки сроком на 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2009 году была расформирована воинская часть, и все это время дачники СНТ «Виток-1», «Виток-2», «Виток-3» и «Комета», где проживает почти 300 человек, не могли узаконить земельные участки.

«Земельные участки, на которой расположены СНТ, ранее находились в собственности у Минобороны. Для начала мы земли передали в собственность муниципалитета, после чего изменили вид их разрешенного использования. А для того чтобы передать жителям участки в аренду, была подготовлена вся необходимая нормативная база. А теперь заключили и договоры. Отмечу, что капитальные строения на участках жители смогут оформить уже в собственность», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Церемония вручения документов состоялась в актовом зале детской музыкальной школы, ее провел начальник подразделения земельно-имущественных отношений администрации ЗАТО Звездный городок Максим Попов.

«Наконец мы получаем в долгосрочную аренду земельные участки, на которых в течение 42 лет трудились жители Звездного городка, среди них сотрудники центра подготовки космонавтов, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла», — прокомментировала вручение договоров председатель СНТ «Виток-1» Ромуальда Леднева.

Ранее договоры были заключены с членами СНТ «Комета», на очереди «Виток-2» и «Виток-3». Местный совет депутатов поддержал инициативу администрации об обустройстве проездов в СНТ и согласовал выделение средств.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность максимальной коммуникации с жителями региона, акцентировав внимание на необходимость четкого понимания запросов в каждом городском округе.