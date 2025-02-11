Жителям Химок рассказали о подвигах юных героев Великой Отечественной войны

В школе № 29 городского округа Химки провели патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню юного героя-антифашиста. Для школьников, их родителей и педагогов провели открытый урок, посвященный детям — героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эти дети и подростки проявляли невероятное мужество и стойкость, защищая свою Родину и своих близких. Их подвиги — это пример самоотверженности, патриотизма и любви к Отчизне», — рассказала директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Почетным гостем мероприятия стал заслуженный работник образования Московской области, представитель общественной организации «Совет Ветеранов» Ирэн Зимоглядова. Она рассказала о подвиге юных героев Великой Отечественной войны, таких как Марат Казей, Валя Котик и Леня Голиков.

«В современных реалиях, когда Россия сталкивается с новыми вызовами в рамках проведения специальной военной операции, особенно важно напоминать о духовной стойкости и героизме наших предков, чтобы вдохновлять молодежь на служение Родине», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Урок, посвященный детям — героям Великой Отечественной войны, стал частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.