Жителям Долгопрудного напомнили главное правило защиты от телефонных мошенников

В инжиниринговом центре «Промресурс» в Долгопрудном прошла лекция, посвященная защите от телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Сотрудникам центра специалисты объяснили, какие схемы обмана встречаются чаще всего, и как уберечь себя от них. Основной совет — никогда и никому не называть коды из SMS. Если по телефону у вас пытаются выяснить такую информацию, разговор следует немедленно закончить.

В ситуации, когда код все-таки был передан, нужно подать в полицию заявление о попытке мошенничества. Нередко злоумышленники выдают себя за работников почты, служб доставки или сервисных центров — так они стараются получить код, ссылаясь на необходимость решить бытовые вопросы.

По словам организаторов встречи, сохранить сбережения помогает внимательность и следование несложным правилам безопасности. Такие лекции планируется проводить на постоянной основе и приглашать на них всех желающих.