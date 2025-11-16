Жителям аварийных домов Жуковского вручили ключи от новых квартир

В городском округе Жуковский состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир жителям аварийного жилого фонда микрорайона Ильинка, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Из 8-ми аварийных домов в семнадцатиэтажную новостройку на улице Гагарина переедут 236 человек.

Отметим, что в квартирах сделан ремонт, установлена новая сантехника.

В новый дом расселили 4 142,19 кв.м аварийного жилья, а за счет сертификатов в этом году удалось расселить еще 86 человек (1 359,97 кв.м).

Глава Жуковского Андроник Пак лично поздравил с новосельем жуковчан и пожелал им семейного счастья.

«Строительство стартового дома для переселения стало возможным благодаря государственной программе „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“ и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак. — От всего сердца поздравляю жителей, которые сегодня получили ключи, с этим важным событием в их жизни».

Жуковский был включен в эту программу в 2019 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.



«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.