Жителя Узбекистана приговорили к 5 годам тюрьмы за оскорбление президента

Суд в Узбекистане приговорил мужчину, который оскорбил президента страны Шавката Мирзиеева за участие в параде Победы в прошлом года в Москве, к 5 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости .

28-летний местный житель на своей странице в соцсетях ранее опубликовал скриншот новости СМИ от 8 мая 2023 года об участии президента в параде. Он написал оскорбительный комментарий в адрес главы государства за участие в данном мероприятии.

Местный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи «Посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление».

В 2021 году в указанную статью УК страны внесли изменения, по которым предусмотрено наказание за публичное оскорбление или клевету на президента Узбекистана в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете.