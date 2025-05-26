Жителя Подмосковья, распространявшего фейки о ВС РФ, посадили на 7 лет

Королевский городской суд Подмосковья отправил в исправительную колонию общего режима жителя региона 1973 года рождения. Мужчина публиковал заведомо ложную информацию о деятельности ВС РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Обвиняемый придерживался проукраинских националистических взглядов, выступал против России, разжигал протестные и антивоенные настроения в обществе. Также он публиковал в Сети фейки о преступлениях российской армии, ударах по гражданским объектам и пытках мирного населения.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России). Мужчину признали виновным и отправили в тюрьму на 7 лет. Также ему запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов на 4 года.

Ранее в Москве следствие возбудило уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова*. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии.

*признан иноагентом на территории России.