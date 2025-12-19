Жителя Крыма осудили на 7 лет за попытку дать полмиллиона рублей полицейскому

сегодня в 20:02

Мужчина из Крыма попытался передать 500 тысяч рублей полицейскому

Верховный суд Республики Крым приговорил местного жителя к 7 годам тюрьмы с содержанием в колонии строгого режима за попытку дать взятку сотруднику полиции в размере 500 тысяч рублей, сообщает «Крым 24» .

По данным следствия, в декабре прошлого года сотрудники правоохранительных органов провели осмотр нежилого подвала, который использовал осужденный. В помещении было обнаружено авиационно-техническое оборудование, принадлежащее мужчине.

Мужчина предложил полицейскому 500 тысяч рублей, чтобы техника не была изъята. Сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил о попытке руководству.

Осужденный признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет и 3 месяца в колонии строгого режима.

«Денежные средства в сумме 500 000 рублей, являвшиеся предметом взятки, были конфискованы в доход государства», — отметили в пресс-службе суда.

Ранее 33-летний житель Евпатории был задержан по подозрению в даче взятки сотруднику Федеральной службы безопасности в размере 1,8 млн рублей.

