Жителя Красногорска приговорили к 14 годам колонии за финансирование терроризма

В Московской области суд, рассмотрев материалы дела об организации финансирования и финансировании терроризма, признал 29-летнего жителя Красногорска виновным. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области .

Жителя Красногорска судили по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, которые предусматривают наказание за организацию финансирования и финансирование терроризма.

По данным следствия, 29-летний мужчина в период с июня по июль 2024 года, находясь в Красногорске, переводил деньги организации, которая признана террористической и запрещена в России. Злоумышленник передавал средства, которые в дальнейшем должны были быть потрачены на организацию и совершение терактов на территории страны.

Также следствие установило, что фигурант дела в какой-то момент вступил в сговор со знакомым. Вместе они организовали финансирование террористической организации с иных лиц. Полученные деньги он передавал для дальнейшей реализации знакомому.

В итоге суд встал на сторону обвинения. Мужчину приговорили к 14 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На момент публикации заметки приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован любой из сторон.