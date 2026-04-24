Жители Звездного городка выберут территорию для благоустройства

Онлайн-голосование по выбору общественной территории для обновления стартовало в Звездном городке в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Принять участие могут жители старше 14 лет до 12 июня, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и позволяет жителям напрямую влиять на развитие округа. Чтобы сделать выбор, необходимо зайти на портал, указать регион и отметить территорию, которую хотелось бы благоустроить. Проголосовать можно до 12 июня.

На выбор предложены две общественные зоны. Первая — малая общественная территория в поселке Звездный городок, которую планируют сделать более удобной и функциональной для отдыха и общения. Вторая — прогулочная зона между домом №49 и Первым озером, а также площадка для барбекю у водоема. Эти пространства предполагается преобразить в современные места для активного и семейного отдыха.

По данным ведомства, в голосовании уже приняли участие более 46,2 тыс. жителей Московской области, определив приоритетные территории для благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.