Жители Жуковского возложили цветы к памятнику Николаю Жуковскому 4 декабря

Жители Жуковского, представители администрации и общественных организаций 4 декабря почтили память Николая Жуковского, возложив цветы к его памятнику на центральной площади, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском 4 декабря прошла церемония возложения цветов к памятнику Николаю Егоровичу Жуковскому на центральной площади города. В мероприятии приняли участие глава города Андроник Пак, молодогвардейцы, участники местного отделения «Волонтеров Подмосковья», депутаты горсовета, члены Общественной палаты и жители.

Андроник Пак отметил, что жители гордятся историей города и стремятся сохранять традиции авиаграда.

Памятник Николаю Жуковскому, ученому и основоположнику русской авиации, был открыт в Жуковском 4 декабря 1969 года. Монумент установили на главной площади города, а в церемонии открытия участвовал авиаконструктор Андрей Туполев. Авторами мемориала стали скульптор Георгий Тоидзе и архитекторы Борис Тхор и Виктор Теслер.

Николай Жуковский был основателем и первым руководителем Центрального аэрогидродинамического института.

