Жители ЖК «Пушкарь» встретили с главой Пушкинского и обсудили волнующие вопросы

В прошлом году состоялось важное событие в жизни 296 дольщиков ЖК «Пушкарь» в Городском округе Пушкинский. Строительство жилого комплекса успешно завершилось, а их права восстановлены. Тем не менее, у граждан есть волнующие их вопросы, которые они обсудили с главой округа Максимом Красноцветовым, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На встрече присутствовали и представители ресурсоснабжающих организаций, а также сотрудники ПАО «Россети Московский регион». В результате конструктивных переговоров были достигнуты соответствующие договоренности.

«Сегодня обсудили с жителями вопросы ЖКХ, передачу от застройщика наружных сетей электроснабжения и корректировку уличного освещения. Поручил в ближайшее время завершить мероприятия по передаче электросетевого хозяйства, сетей водоснабжения и водоотведения в специализированные организации», — рассказал Максим Красноцветов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.