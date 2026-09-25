Жители за три дня собрали 1,7 тонны гречки для приюта Богородского округа

Жители за два-три дня собрали 1,7 тонны гречки для муниципального приюта в Ногинске после сообщения о нехватке корма в начале этой недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном приюте Ногинска живут более 500 бездомных животных. Это единственный муниципальный приют для животных в Московской области. В начале недели запасы гречки в нем сократились: корма оставалось на полтора дня. Просьбу о помощи разместили в соцсетях.

За два-три дня жители собрали 1,7 тонны гречки. Одни привозили крупу лично, другие передавали ее через пункты сбора или жертвовали деньги на закупку корма. Приют поблагодарил всех, кто откликнулся на просьбу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.