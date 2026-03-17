Жители Видного приняли участие в проектировании благоустройства улицы Заводской

В Центральной библиотеке Ленинского городского округа состоялся общегородской проектный семинар. Встреча была посвящена подготовке к участию муниципалитета в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На конкурс планируется представить проект благоустройства улицы Заводской и прилегающих к ней территорий. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Заводская улица — одна из важнейших транспортных и пешеходных артерий нашего города. Мы хотим продолжить успешную историю участия во Всероссийском конкурсе и сейчас находимся на этапе сбора мнений. Сегодняшний семинар организован специально для того, чтобы услышать пожелания жителей и учесть их еще до начала официального проектирования», — приводятся в сообщении слова заместителя главы городского округа Александра Митряйкина.

Сообщается, что участники семинара разделились на рабочие группы, каждая из которых получила практическое задание. Жители высказали идеи по озеленению, освещению, созданию зон отдыха и обновлению пешеходных маршрутов. Отдельный важный запрос — создание полноценной велоинфраструктуры.

«Наша цель — сделать территорию удобной для всех: и для тех, кто пользуется ей ежедневно, и для молодежи, и для малого бизнеса. Мы стремимся включить улицу в современный городской контекст, чтобы она стала живым и востребованным пространством, способствующим развитию городской среды», — отметил модератор семинара Олег Богдан.

В пресс-службе добавили, что у Ленинского округа уже есть успешный опыт участия в данном конкурсе: в 2025 году муниципалитет стал победителем с проектом масштабной реконструкции Советской площади.

