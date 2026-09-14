Жители Вешек округа Мытищи отметили 403-летие деревни

Жители деревни Вешки в городском округе Мытищи 12 сентября отметили 403-летие населенного пункта. Для гостей подготовили творческую и спортивную программы, концерт и интерактивные развлечения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первые упоминания о сельце Вешки относятся к 1623 году. Изначально оно было вотчиной князя Ивана Ивановича Лобанова-Ростовского, которой он владел вместе с боярином С. В. Колтовским, приближенным Ивана Грозного. Позднее Вешки неоднократно меняли владельцев, а вокруг деревни вырос коттеджный поселок «Новые Вешки».

Празднование 403-летия деревни состоялось 12 сентября. Для жителей организовали творческие и спортивные мероприятия, угощения, интерактивные развлечения и концерт творческих коллективов округа.

Памятные подарки вручили местным долгожителям и семейным парам, отмечающим юбилейные даты. С праздником жителей также поздравили почетные гости.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.