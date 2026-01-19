Жители Устья и Волченок почтили память воинов-освободителей в Подмосковье

В Устье и Волченках прошла церемония, посвященная 84-й годовщине освобождения деревень от немецко-фашистских захватчиков. Жители возложили гвоздики к мемориалам в память о бойцах Красной армии, освободивших эти территории.

Заместитель начальника территориального управления Верея Александр Булкин отметил, что на мемориальных плитах увековечены десятки имен погибших, среди которых были и местные жители, ушедшие на фронт. Он подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге защитников Родины.

Участники мероприятия почтили минутой молчания павших героев и выразили благодарность всем, кто сражался за свободу и независимость страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.