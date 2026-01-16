Жители улицы Народной в Раменском провели совместную уборку двора после снегопада

Жители дома 3 на улице Народной в Раменском вместе с председателем совета дома Еленой Волчковой организовали уборку дворовой территории от снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители дома 3 по улице Народной в Раменском вышли на совместную уборку двора после снегопада. К инициативе присоединилась председатель совета многоквартирного дома Елена Волчкова. Вместе они расчистили тротуары и зону отдыха с лавочками.

Елена Волчкова поблагодарила соседей и сотрудников МБУ за помощь в уборке территории. Она отметила, что такие совместные действия позволяют быстрее навести порядок во дворе.

Ранее Елена Волчкова была отмечена благодарственным письмом за активную позицию и вклад в благоустройство. Признательность за участие в жизни дома стала заслуженной наградой для неравнодушных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.