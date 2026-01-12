Жители Тучкова Рузского округа почтили память защитников Отечества 11 января

В поселке Тучково Рузского округа 11 января прошла церемония возложения цветов к мемориалам в честь 84-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие состоялось у Братской могилы на улице Комсомольской и на Аллее Славы. В церемонии приняли участие председатель совета депутатов округа Ирина Вереина, начальник территориального отдела Виктор Русаков, вице-адмирал, председатель совета ветеранов Владимир Доброскоченко и жители округа.

Участники почтили память героев минутой молчания и возложили живые цветы к мемориалам. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге предков и передачи ее следующим поколениям.

Ирина Вереина отметила, что участие молодежи в церемонии символизирует преемственность поколений и сохранение памяти о героях в сердцах новых жителей округа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.