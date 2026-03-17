Жители Сыктывкара за два года сдали более 85 тонн вторсырья

«Экоцентр на Чкалова» в Сыктывкаре отметил двухлетие. За это время горожане передали туда более 85 тонн вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

Экопункт принимает стеклотару, картон, макулатуру, офисную бумагу, мягкий пластик, ПЭТ-бутылки, а также трудно перерабатываемые полимеры. Помимо этого, сдать на переработку можно черные и цветные металлы.

«Главная цель создания экопунктов — ненавязчиво привить россиянам привычки раздельного сбора отходов, не прибегая к административным мерам воздействия. Люди, благодаря нашей масштабной просветительской кампании, понимают принципы экономики замкнутого цикла и приобщаются к процессу ее формирования», — сказали в пресс-службе РЭО.