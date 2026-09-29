Жители Ступина высадили 45 деревьев и кустарников в сквере Шугарова

Жители, школьники и волонтеры высадили этой весной 45 деревьев и кустарников в сквере села Шугарово городского округа Ступино. Посадки посвятили памяти героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере перед Домом культуры в Шугарове в рамках международной акции «Сад Памяти» высадили 20 деревьев виргинской черемухи сорта «Шуберт» и 25 кустов лаймовой гортензии. В посадке участвовали жители, школьники, волонтеры, представители общественных организаций и депутаты.

Сквер благоустроили в прошлом году, а этой весной продолжили озеленение. Новые растения дополнили зеленую зону в центре села. Посадки посвятили памяти героев Великой Отечественной войны.

«Когда люди своими руками высаживают деревья и видят результат общей работы, отношение к территории становится совсем другим», — отметил председатель общественной палаты городского округа Ступино Геннадий Голиков.

Молодежь и волонтеры помогают не только с посадкой, но и с уходом за растениями.

«Через несколько лет они вырастут, и будет особенно приятно понимать, что мы тоже участвовали в создании этого зеленого пространства», — рассказала депутат окружного совета депутатов Анна Россихина.

Озеленение общественных территорий городского округа Ступино продолжается.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.