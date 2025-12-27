Жители Ступина могут проголосовать на конкурсе «Муниципальный округ» в номинации въездные стелы

Сегодня заключительный день финального голосования II Всероссийского конкурса «Муниципальный округ» в номинации въездные стелы. Жители могут проголосовать за городской округ Ступино.

Каждый голос имеет значение. Горожан призвали объединить усилия и поддержать округ. Для этого нужно перейти по ссылке, нажать «Голосование тут» и выбрать «Городской округ Ступино, Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

