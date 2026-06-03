Жители Солнечногорска выберут объект благоустройства до 12 июня

Голосование за приоритетные территории для благоустройства продолжается в городском округе Солнечногорск, до его завершения осталось девять дней. Объект, набравший наибольшее число голосов, приведут в порядок в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийское голосование ежегодно проводит Минстрой России по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Она входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», реализуемый по решению президента России.

Территория, которая получит наибольшее количество голосов, будет благоустроена в первоочередном порядке в 2027 году.

«Свой выбор уже сделали более 13 тысяч жителей. Благодаря национальному проекту и инициативе Президента РФ Владимира Путина жители могут напрямую влиять на благоустройство округа. В настоящее время в голосовании лидирует сквер «Долголетие». Призываю всех граждан не оставаться в стороне и внести свой вклад в будуущее муниципалитета, выбрав проект по душе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жителям предлагают выбрать одну из двух территорий: сквер «Долголетие» в поселке Андреевка или яблоневый сад рядом с домом 7а в Смирновке. Проголосовать можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.