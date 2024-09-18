Жители Солнечногорска отправили около тонны гумпомощи в Курскую область

Машину гуманитарной помощи для пострадавших жителей доставили в Курскую область из городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры отвезли продукты длительного хранения и быстрого приготовления, одежду, постельное белье, 20 укомплектованных всем необходимым для учебы рюкзаков для школьников, канцелярские принадлежности, предметы личной гигиены, генератор, микроволновку и другое.

Активное участие в сборе принимали Общественная палата округа, молодежные центры «Возрождение» и «Подсолнух», местное отделение «Молодой Гвардии Единой России», школы, моторвагонное депо Крюково.

«На протяжении нескольких недель собирали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Упаковали полную машину. Спасибо администрации городского округа, которая помогла с транспортом», — рассказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Евгений Кузнецов.

Сбор помощи продолжается. Предметы личной гигиены, постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрасы, белье), продукты питания принимают по адресам: Молодежный центр «Возрождение» — ул. Дзержинского, д. 13, вход с торца, 4 этаж, 28 каб., будни с 10:00 до 17:00; Молодежный центр «Подсолнух» — Вертлинская, д. 1.

Одежда временно не принимается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.