Около 20 человек 22 ноября приняли участие в международном «Географическом диктанте» в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева в Солнечногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодную просветительскую акцию проводит Русское географическое общество. Диктант состоял из двух частей: 10 обычных вопросов и 20 более сложных. Их сопровождали видеосюжеты, а озвучивали известные актеры, телеведущие и путешественники. Максимальный результат — 30 баллов.

«Такие акции объединяют людей разных возрастов и помогают в доступной и увлекательной форме поддерживать интерес к географии. Уверена, что для многих участников это не только проверка знаний, но и возможность открыть для себя что-то новое», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

«Географический диктант» проводится с 2015 года для популяризации географических знаний. За 11 лет акция объединила более пяти миллионов человек из 140 стран.

Результаты будут доступны с 21 декабря 2026 года на сайте диктанта по уникальному идентификационному номеру. Также их можно узнать, отсканировав QR-код с бланка для заметок.

Новости округа публикуются в МАКС в каналах «Солнечногорск. Главное» и главы округа Константина Михалькова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.