Жители Шатуры прошли крестным ходом в День народного единства

Десятки верующих Шатуры 4 ноября приняли участие в традиционном крестном ходе от Никольского храма по улицам города. Шествие приурочили ко Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Православные жители Шатуры второй год подряд совершают крестный ход от Никольского храма. Участники пронесли по улицам города икону Николая Чудотворца, которую дарители пожертвовали строящемуся храму. Она символизирует веру, надежду и милосердие.

Праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства связаны с освобождением Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Шествие объединило жителей, которые чтят православные традиции и исторические корни.

«С нами Бог тогда, когда мы будем с Ним. Бог не навязывается и насильно ничего не заставляет. И чтобы быть с Ним, надо стараться жить с тем, к чему Он призывает», — обратился к участникам крестного хода благочинный Шатурского церковного округа Иоанн Депутатов.

По окончании шествия участники совершили молитву и смогли приложиться к иконе.

«Удивительный сегодня был день, объединивший всех людей — и тех, которые шли по улицам города, и тех, кто выглядывал из окон и наблюдал за этим. И мы все в едином духе прошлись с молитвой по городу!» — поделилась жительница Шатуры Наталья Семенова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.