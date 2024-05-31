Жители Серпухова прокомментировали благоустройство улицы Дальней

На месте, которое раньше занимали старые сараи и деревянные бараки, сейчас ведется благоустройство. Жители микрорайона Бумажная фабрика в Серпухове отмечают, что навести порядок здесь должны были давно, но специалистов задержало расселение жильцов аварийных домов.

Об этом рассказывает местный житель Григорий Косырев.

«Давно здесь были старые сараи, напротив — большие бараки, которые снесли. Расселили людей, снесли дома, и вот, когда все завершилось, начали работать. Мы ждем реализацию этого проекта более пяти лет», — отметил житель дома №2 на улице Дальней Григорий Косырев.

По словам Григория Косырева, проект благоустройства утвердили давно, но задержка со стартом работ была вызвана расселением жильцов аварийных домов, на месте которых сейчас ведется благоустройство.

«Красоту, порядок в первую очередь, благоустроенный двор, лавочки, освещение и красивые фасады домов хотим видеть на месте старых бараков. В соседнем дворе площадка для более старших детей, а здесь была всегда старая разрушенная площадка, ее снесли, и вот мы ждем, что поставят нам новую», — делится Григорий Косырев.

Сейчас на объекте ведут подготовку к асфальтированию: устанавливают бортовые камни, размечают основания для пешеходных дорожек, парковочных пространств. Подготовлена щебеночная подложка для укладки асфальтобетонного покрытия. Завершение всех работ запланировано на третий квартал 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.