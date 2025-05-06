Жители Серпухова продолжают голосовать за объекты благоустройства

В городском округе Серпухов продолжается онлайн-голосование за выбор территорий для благоустройства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

От городского округа Серпухов в этом году представлены 4 территории: Сквер на улице Крюкова (Серпухов), Сквер на улице Захаркина (Серпухов), Сквер «Мирабель» (Протвино), Парк «Молодых мам» (Пущино).

На сегодня по числу голосов лидирует сквер на улице Крюкова, где расположен мемориал павшим воинам с огнем памяти. Голосование проходит на портале госуслуг www.gosuslugi.ru/ и на платформе za.gorodsreda.ru.

Голосование проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие в выборе может любой житель Подмосковья старше 14 лет. Такой формат позволяет не только выявить приоритеты граждан, но и сформировать программу благоустройства на следующий год. В прошлые годы благодаря народному голосованию в области появились десятки обновленных парков, скверов и общественных пространств.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.