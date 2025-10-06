Жители Серпухова отметили 130-летие Сергея Есенина праздником «Парки. Осень. Заряжай!»

Парк Принарский и Парк им. Олега Степанова стали центрами притяжения для жителей и гостей Серпухова, отметивших 130-летие со дня рождения Сергея Есенина ярким и насыщенным праздником «Парки. Осень. Заряжай!». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С самого утра парки встретили посетителей уютными осенними фотозонами, погружая в атмосферу творчества и вдохновения. Гости с удовольствием прогуливались по аллеям и принимали участие в разнообразных мероприятиях.

В программе праздника были представлены:

Акция «Стихи в кармане».

Выставка фотографий «Осенние мотивы», представившая талантливые работы серпуховских фотографов, отражающие красоту осенней природы.

Мастер-класс по пейзажной фотографии «Краски осени» от Дмитрия Миненко.

Квест «Парк тайн», где участники разгадывали загадки и выполняли задания.

Мастер-класс «Осенняя мастерская».

Творческий мастер-класс «Закружилась листва золотая» по изготовлению поделок из природных материалов.

Поэтическая площадка «Читаем Сергея Есенина в парке».

Праздник «Парки. Осень. Заряжай!» стал запоминающимся событием, подарив жителям Серпухова массу положительных эмоций и вдохновения. Мероприятие подтвердило, что городские парки — это не просто места для отдыха, но и центры культуры, творчества и общения, где каждый может найти занятие по душе. Праздник объединил серпуховичей в любви к родному городу, его истории, природе и искусству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.