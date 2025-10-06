Жители Серпухова отметили 130-летие Сергея Есенина праздником «Парки. Осень. Заряжай!»
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Парк Принарский и Парк им. Олега Степанова стали центрами притяжения для жителей и гостей Серпухова, отметивших 130-летие со дня рождения Сергея Есенина ярким и насыщенным праздником «Парки. Осень. Заряжай!». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
С самого утра парки встретили посетителей уютными осенними фотозонами, погружая в атмосферу творчества и вдохновения. Гости с удовольствием прогуливались по аллеям и принимали участие в разнообразных мероприятиях.
В программе праздника были представлены:
- Акция «Стихи в кармане».
- Выставка фотографий «Осенние мотивы», представившая талантливые работы серпуховских фотографов, отражающие красоту осенней природы.
- Мастер-класс по пейзажной фотографии «Краски осени» от Дмитрия Миненко.
- Квест «Парк тайн», где участники разгадывали загадки и выполняли задания.
- Мастер-класс «Осенняя мастерская».
- Творческий мастер-класс «Закружилась листва золотая» по изготовлению поделок из природных материалов.
- Поэтическая площадка «Читаем Сергея Есенина в парке».
Праздник «Парки. Осень. Заряжай!» стал запоминающимся событием, подарив жителям Серпухова массу положительных эмоций и вдохновения. Мероприятие подтвердило, что городские парки — это не просто места для отдыха, но и центры культуры, творчества и общения, где каждый может найти занятие по душе. Праздник объединил серпуховичей в любви к родному городу, его истории, природе и искусству.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.