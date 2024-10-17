сегодня в 18:56

Жители Сергиева Посада смогут принять участие в молебне о Победе на СВО

Жители Сергиева Посада смогут поклониться Казанской иконе Божией Матери и присоединиться к всероссийскому молебну о Победе на СВО, сообщает Московская митрополия .

Чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери пребывает в Сергиево-Посадской епархии Московской митрополии с 18 по 20 октября.

Прихожане Дмитрова смогут поклониться святыне в Успенском кафедральном соборе, расположенном на Исторической площади, д. 11. Приложиться к чудотворному образу можно будет 18 октября с 8:00 до 21:00 и 19 октября с 6:00 до 15:00.

Верующие из Сергиева Посада смогут поклониться иконе в Успенском кафедральном соборе, который находится по адресу: ул. Болотная, д. 39. Помолиться можно будет 19 октября с 15:00 до 21:00 и 20 октября с 6:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Подмосковье обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.