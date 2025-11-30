Жители Семеновского округа смогут задать вопросы властям на выездной администрации 2 декабря
Фото - © Пресс-служба администрации
Выездная администрация приедет в село Семеновское городского округа Ступино 2 декабря, во вторник. Жители муниципалитета смогут обсудить с главой округа, профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и управляющей компании вопросы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Встреча запланирована в местном ФОКе на 17:00 по адресу: село Семеновское, улица Молодежная, дом 2А.
«Уважаемые жители! Приглашаю принять участие во встрече в рамках выездной администрации. В ходе общения вы сможете задать вопросы, озвучить проблемные моменты напрямую мне и представителям муниципальной власти», — пригласил жителей глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
Формат выездных встреч доказал свою эффективность в муниципалитете. Регулярные приемы в городе и сельских населенных пунктах позволяют охватывать максимальное количество жителей и решать оперативно вопросы на местах.