Жители Семеновского округа смогут задать вопросы властям на выездной администрации 2 декабря

сегодня в 16:58

Выездная администрация приедет в село Семеновское городского округа Ступино 2 декабря, во вторник. Жители муниципалитета смогут обсудить с главой округа, профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и управляющей компании вопросы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча запланирована в местном ФОКе на 17:00 по адресу: село Семеновское, улица Молодежная, дом 2А.

«Уважаемые жители! Приглашаю принять участие во встрече в рамках выездной администрации. В ходе общения вы сможете задать вопросы, озвучить проблемные моменты напрямую мне и представителям муниципальной власти», — пригласил жителей глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Формат выездных встреч доказал свою эффективность в муниципалитете. Регулярные приемы в городе и сельских населенных пунктах позволяют охватывать максимальное количество жителей и решать оперативно вопросы на местах.