Жители Селятина в Наро-Фоминском округе взяли под контроль состояние сквера

Жители рабочего поселка Селятино вместе с представителями территориального управления и коммунальной службы 11 ноября осмотрели сквер и составили план уборки на ближайшую неделю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Селятина Наро-Фоминского городского округа регулярно проверяют состояние сквера рядом со зданием территориального управления и участвуют в формировании задач для коммунальных служб.

11 ноября пеший обход территории провели начальник территориального управления Владимир Матвеев, сотрудники МБУ «БиДХА» и местные жители. Участники осмотрели дорожки и зону отдыха, зафиксировали замечания. В план работ на ближайшую неделю включили вывоз порубочных остатков, уборку упавших стволов и веток.

«Когда человек не ограничивается тем, что оставляет заявку в чате, а приходит на место, смотрит, фиксирует и вместе со службой составляет чек-лист, — это совсем другой уровень работы», — отметил Владимир Матвеев.

Он добавил, что администрация готова поддерживать такие инициативы: подбирать технику, согласовывать сроки и помогать доводить работу до конца.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.