Жители села в Марий Эл попросили Кашпировского избавить их от шаровых молний

В Марий Эл жители села Ежова несколько лет страдают от образований, внешне напоминающих шаровые молнии. По их словам, светящиеся объекты пугают их почти каждый день. Необычное явление они сняли на видео и просили помощи у 85-летнего психотерапевта Анатолия Кашпировского, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как в воздухе парит светящийся объект, который похож на шаровую молнию. По словам сельчан, шаровые молнии образовываются на конкретном участке земли, где в 2021 году стоял жилой дом. Строение сгорело, а живущая в нем семья погибла. Теперь там появляются светящиеся шары и пугают население.

Жители Ежова хотели, чтобы Кашпировский помог им избавиться от огненных шаров. Однако он ответил, что является врачом, а не физиком и ничем помочь не может.

Аномалию смог объяснить лишь доктор физико-математических наук Владимир Бычков. По словам ученого, светящиеся шары на видео — это не шаровая молния, а газ, который, скорее всего, выделяется из-под земли через разлом или старые трубы. Решить проблему смогут сотрудники коммунальной службы.